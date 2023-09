Halle - Die Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt haben auch das zweite Heimspiel in dieser Saison gewonnen. Die Saalestädterinnen holten gegen den Aufsteiger HSV Solingen-Gräfrath am Samstag einen überzeugenden 31:25 (18:12)-Sieg und verbesserten sich in der Tabelle auf den sechsten Platz. Den größten Anteil am Erfolg hatten Helena Mikkelsen (8), Alexandra Lundström (6/2), Cecile Woller und Edita Nukovic (je 4). Für Solingen erzielten Pia Adams (7/2) und Vanessa Brandt (5) die meisten Tore.

Die Hallenserinnen gerieten im Verlauf der Partie kein einziges Mal in Rückstand, lagen bereits nach acht Minuten mit 6:2 vorn und hatten praktisch beim 17:10 (25.) schon für eine Vorentscheidung gesorgt. Dem variablen Angriffsspiel des SV Union hatte der Aufsteiger nichts entgegenzusetzen. Außerdem konnten die Gäste selbst aus ihren vielen Überzahlsituationen (sieben Zeitstrafen für Halle) kein Kapital schlagen. Beim 25:15 (41.) führten die Gastgeberinnen erstmals mit zehn Toren, ließen aber in der Schlussphase noch einige Gegentreffer zu.