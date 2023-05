Halle - Die Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt haben zwei wertvolle Punkte im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren. Die Schützlinge von Trainer Jan-Henning Himborn gewannen am Sonntag ihr Heimspiel gegen die HSG Bad Wildungen mit 30:25 (14:15). Durch den sechsten Saisonsieg zogen die Saalestädterinnen in der Tabelle an Zwickau vorbei auf den elften Platz und haben nun zwei Punkte Vorsprung auf einen Relegationsplatz. Den größten Anteil am Erfolg hatten Julia Niewiadomska (11/4) und Cecilie Woller (6). Für Bad Wildungen erzielten Jana Scheib (10/2) und Anika Hampel (8/5) und Annika Ingenpaß (4) die meisten Treffer.

Die Gastgeberinnen fanden zunächst kein probates Mittel, um den wurfgewaltigen Bad Wildunger Rückraum in den Griff zu bekommen. Die Gäste bestimmten somit die Partie und lagen nach 18 Minuten mit 11:7 vorn. Mit vier Treffern in Serie schaffte Halle den 11:11-Ausgleich (23.), lief jedoch bis zum 17:19 (38.) stets einem knappen Rückstand hinterher, lag dann beim 20:19 (43.) erstmals nach dem Seitenwechsel vorn. Mit einem 5:1-Lauf von 21:21 (46.) auf 26:22 (54.) sorgten die Hallenserinnen für eine Vorentscheidung in dieser Partie und hatten mit Anica Gudelj einen überragenden Rückhalt im Tor. Die hallesche Torfrau wehrte zehn gegnerische Würfe ab, darunter vier Siebenmeter.