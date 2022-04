Halle gewinnt Derby gegen THC 20:19

Halle (dpa) – - Die Handballerinnen vom SV Union Halle-Neustadt haben auch das zweite Punktspiel in dieser Saison gegen den Thüringer HC zu ihren Gunsten entschieden. Helena Mikkelsen entschied das mitteldeutsche Derby am Samstagabend mit ihrem siebenten Treffer zum 20:19 (9:11)-Endstand zugunsten der Gastgeberinnen. Das Hinspiel hatte Halle beim THC mit 26:23 (14:12) gewonnen. Neben Mikkelsen hatten Julia Niewiadomska (7/4) und Torfrau Anica Gudelj den größten Anteil am achten Saisonerfolg. Für den THC erzielten Asli Iskit (7/2) und Johanna Reichert (3) die meisten Treffer.

Nach einem ausgeglichenen Beginn gaben ab Mitte der ersten Halbzeit zunächst die Gäste den Ton an, als sie mit vier Treffern in Folge auf 8:5 enteilten. Bis elf Minuten vor dem Ende lief Halle diesem Rückstand vergeblich hinterher. Dann gelang Mikkelsen mit zwei Toren in Folge erst der 17:17-Ausgleich (49.) und dann die erste Führung in der zweiten Halbzeit (18:17, 51.). Den Thüringerinnen gelang zweimal nur noch der Ausgleich, aber sie konnten trotz mehrerer Möglichkeiten, die in erster Linie Gudelj vereitelte, nicht noch einmal in Führung gehen.