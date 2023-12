Halle - Die Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt haben am letzten Spieltag des Jahres für eine Überraschung gesorgt. Die Saalestädterinnen trotzten am Samstag dem Tabellenzweiten HSG Bensheim/Auerbach nach einer starken Leistung beim 20:20 (10:9)-Unentschieden einen Punkt ab. Halle-Neustadt hat nun drei Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Alexandra Lundstrom (3/2) gelang 20 Sekunden vor dem Ende mit einem verwandelten Siebenmeter der umjubelte Ausgleich. Union-Torfrau Sara Suba hielt mit ihrer 22. Parade den Punkt in der letzten Sekunde fest. Außerdem hatten Cara Reuthal (4), Julia Niewiadomska und Helena Mikkelsen (je 3) großen Anteil am Remis. Für Bensheim erzielten Lisa Friedberger (4) und Kim Naidzinavicius (4/2) die meisten Tore.

Die Gastgeberinnen erwischten dank ihrer überragenden Deckungsarbeit einen Start nach Maß und führten nach 20 Minuten mit 7:3. Bis zur Pause kämpfte sich Bensheim auf einen Treffer heran und schaffte in der 38. Minute den 11:11-Ausgleich. Bis zum 17:15 (52.) gaben jedoch die Hallenserinnen den Ton an. Mit vier Treffern in Serie kippte die HSG die Begegnung und hatte beim 19:17 (58.) alle Trümpfe in der Hand. Doch mit einem energischen Endspurt sicherten sich die Hallenserinnen noch den Teilerfolg.