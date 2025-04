Am Mittag bricht auf dem Gelände einer Agrargenossenschaft nördlich von Zittau ein Feuer aus. Das Feuer ist unter Kontrolle, die Löscharbeiten aber noch längst nicht beendet.

Das Feuer wurde am Mittag gemeldet. (Symbolbild)

Kottmar - Die Feuerwehr löscht in Kottmar (Landkreis Görlitz) eine brennende Halle, in der Stroh gelagert ist. Verletzt wurde bei dem Feuer im Ortsteil Eibau ersten Erkenntnissen zufolge niemand, sagte ein Polizeisprecher. Der Brand sei am Mittag auf dem Gelände einer Agrargenossenschaft ausgebrochen. Auch ein Lastwagen soll brennen.

Die Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle bringen, die Löscharbeiten dauerten am späten Nachmittag jedoch noch an. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.