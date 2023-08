Halle - Der Hallesche FC ist erfolgreich in sein zwölftes Drittliga-Spieljahr gestartet. Die Schützlinge von Trainer Sreto Ristic entschieden am Freitagabend die Eröffnungspartie gegen Rot-Weiss Essen mit 2:1 (2:0) zu ihren Gunsten. Vor 12.429 Zuschauern im ausverkauften Leuna-Chemie-Stadion schossen die beiden Neuzugänge Dominic Baumann (2.) und Tom Baumgart (39.) die Tore für die Saalestädter. Den stark spielenden Essenern gelang nur noch der Anschlusstreffer durch Isiah Young (69.).

Die Hallenser erwischten einen Auftakt nach Maß. Bereits in der zweiten Minute schoss Baumann die Hausherren in Führung. Dabei profitierte der Angreifer von einem Ballverlust des Esseners Thomas Eisfeld im eigenen Strafraum. Die Gäste waren sofort um eine Antwort bemüht. Mit einer Glanzparade beim Schuss von Torben Müsel verhinderte HFC-Schlussmann Sven Müller (6.) den frühen Ausgleich. Ein Freistoß des Esseners (26.) verfehlte das HFC-Gehäuse nur knapp.

Vier Minuten zuvor hatte Erich Berko das 2:0 auf dem Fuß, doch der Hallenser machte einen Haken zu viel und ließ sich frei stehend vor dem Essener Tor von Keeper Jakob Golz noch den Ball vom Fuß nehmen. Die Gäste bekamen jedoch immer mehr Oberwasser. Beim Freistoß von Eisfeld (37.) fehlten ebenfalls nur Zentimeter. Mitten in die Drangphase der Essener schlugen die Saalestädter eiskalt zu. Einen Freistoß von Niklas Kreuzer köpfte Baumgart (39.) zum 2:0 in die Maschen.

Die ersten Ausrufezeichen nach dem Seitenwechsel setzten die Gäste. Müsel (51., 60.) schob das Leder haarscharf am langen Pfosten vorbei und verpasste dann per Kopf den Anschlusstreffer. Der gelang in der 69. Minute nach einem schnellen Angriff über die rechte Seite Young, der nach Flanke von Marvin Obuz per Kopf traf. Die Essener drängten mit Macht auf den Ausgleich. Lucas Brumme (82.) scheiterte am glänzend reagierenden Müller. Moussa Doumbouya (83.) jagte den Ball aus elf Metern über die Latte. Die Gastgeber konnten kaum noch für Entlastung sorgen und hatten nur durch Tunay Deniz (87.) die Chance zur Entscheidung, der aber deutlich drüber schoss. Mit Glück und Geschick brachten die Hallenser den knappen Vorsprung über die Zeit.