Halle von Wohnmobil-Händler in Flammen – Millionenschaden

Großfeuer in Lamstedt

Lamstedt - Bei einem Brand auf dem Gelände eines Wohnmobil-Händlers im Landkreis Cuxhaven ist ein Millionenschaden entstanden. Eine große Halle mit Wohnmobilen stand am Sonntag in Lamstedt in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Ein Mitarbeiter hatte den Brand gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Halle bereits im Vollbrand. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen zu schließen, da es eine starke Rauchentwicklung gab, wie eine Sprecherin der Feuerwehr mitteilte. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.