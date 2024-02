Leipzig - Die Kugelstoß-Wettbewerbe sind an diesem Freitagabend (18.00 Uhr) der Start für die deutschen Hallen-Meisterschaften der Leichtathletik in Leipzig. Die Disziplin wird vorgezogen, um sie zum Auftakt in den Mittelpunkt zu stellen. Zudem soll der zweimalige Kugelstoß-Weltmeister David Storl einen würdigen Rahmen für seinen Abschied erhalten. Der 33 Jahre alte Leipziger hat seine Karriere in dieser Woche offiziell beendet.

Das Hauptprogramm folgt dann am Samstag und Sonntag. Zu den Höhepunkten gehört unter anderem der Weitsprung der Frauen mit Malaika Mihambo. Die nach langer Verletzungspause zurückgekehrte Olympiasiegerin trifft auf starke deutsche Konkurrenz. Nicht am Start ist Sprint-Europameisterin Gina Lückenkemper, die im Olympia-Jahr keine Hallensaison bestreitet. Deren Abschluss und Höhepunkt sind die Weltmeisterschaften vom 1. bis 3. März in Glasgow. Dort wird nur ein kleines deutsches Aufgebot am Start sein.