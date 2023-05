Ein Schläger hält einen Ball an der Seitenlinie in Position.

Berlin - Die deutschen Hockey-Damen bekommen die Chance auf die EM-Titelverteidigung in der Halle vor heimischem Publikum. Die Europameisterschaft wird im kommenden Jahr vom 8. bis zum 11. Februar in Berlin ausgespielt. „Wir als Hallenhockey-Nation freuen uns riesig auf die Europameisterschaft und verfolgen mit den Damen das Ziel der Titelverteidigung“, sagte Martin Schultze, Sportdirektor des Deutschen Hockey-Bundes, in einer Mitteilung am Dienstag. Gespielt wird wie bei der EM der Herren 2020 in Berlin im Horst-Korber-Sportzentrum.