Frisch im Amt will der neue Oberbürgermeister von Halle erstmal die Finanzen kennen. Bis er einen genauen Überblick hat, bremst er die Verwaltung.

Halles neuer OB ordnet Haushaltssperre für Verwaltung an

Halle - Halles neuer Oberbürgermeister Alexander Vogt hat eine Haushaltssperre angeordnet, die ausschließlich in die Verwaltung hineinwirkt. „Vereine und freie Träger sind ausdrücklich nicht betroffen“, erklärte der parteilose Politiker in Halle. Zu seinem Amtsantritt könne die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben in der Stadt nicht vollständig abgeschätzt werden. Die Haushaltssperre solle eine Prüfung ermöglichen. Sobald die Geschäftsbereiche zugearbeitet hätten und die Zahlen ausgewertet seien, werde die Sperre angepasst. Personalmaßnahmen seien nicht betroffen.