Halles Spiel in Neckarsulm wird am 14. April nachgeholt

Halle (dpa) – - Das am 30. März ausgefallene Spiel in der Handball-Bundesliga der Frauen zwischen der Sport-Union Neckarsulm und dem SV Union Halle-Neustadt wird am 14. April (17.30 Uhr) nachgeholt. Diese Entscheidung hat die Spielleitende Stelle getroffen. Beide Vereine hatten sich auf diesen Termin geeinigt, da die deutsche Nationalmannschaft am selben Tag um 13.30 Uhr gegen Paraguay in Neu-Ulm um ein Olympia-Ticket kämpft. Das teilte Halles Pressesprecher Marcel Gohlke am Freitag der dpa mit.

Die Partie wurde am 30. März 2024 wegen eines zu glatten Hallenbodens in der Ballei-Halle und des damit verbundenen hohen Verletzungsrisikos für die Spielerinnen kurzfristig abgesagt. Darauf hatten sich die beiden Vereine sowie die Schiedsrichterinnen Katharina Heinz und Sonja Lenhard geeinigt. Allerdings prüft der SV Union nach Angaben von Gohlke eine finanzielle Entschädigung hinsichtlich der auftretenden Mehrkosten für den Spielausfall.