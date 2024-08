Hallesche Nacht der Kirchen an 50 Orten

Viele Kirchen in Halle und Umgebung werden bei einer sommerlichen Kirchennacht zur Bühne. (Archivfoto)

Halle - Bei einer großen Kirchennacht in Halle sollen Menschen die Vielfalt des christlichen Glaubens erfahren und erleben. Bei der Halleschen Nacht der Kirchen am Samstag wollen sich etwa 50 Gottes- und Gemeindehäuser bei Anbruch der Dunkelheit in „inspirierende Veranstaltungsorte“ verwandeln, wie der Evangelische Kirchenkreis Halle-Saalkreis mitteilte. Das Motto der 24. Kirchennacht lautet „Komm spielen. Bin schon da!“ Wer sich auf nächtliche Pilgertouren begebe, für den werde Kirche zur Bühne, hieß es. Im Mittelpunkt stehen Begegnungen und Gespräche sowie Musik, Ausstellungen, Führungen und Vorträge.

Die Hallesche Nacht der Kirchen gibt es seit 2001 und ist als ökumenisches Sommerfest angelegt. Zur diesjährigen Ausgabe stehen mehr als hundert Veranstaltungen auf dem Programm, darunter auch solche im angrenzenden Saalekreis.