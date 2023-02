Halle - Der Hallesche FC hat ein Testspiel gegen den Regionalligisten ZFC Meuselwitz 3:0 (2:0) gewonnen. In der ersten Partie unter dem neuen Trainer Sreto Ristic erzielten Dominik Steczyk (17./34.) und Aaron Herzog (55.) die Treffer für das Schlusslicht der 3. Liga. Am Montag muss der HFC zum Kellerduell beim VfB Oldenburg in Hannover antreten.

Nach einer kurzen Anlaufzeit spielte Halle engagiert und erarbeitete sich mehrere Chancen, von denen Steczyk zwei verwertete. Nach zahlreichen Wechseln in der Halbzeitpause blieb der HFC zunächst dominant, überließ den Gastgebern dann aber nach dem 3:0 mehr Spielanteile. Die sich daraus resultierenden Möglichkeiten nutzten die Thüringer allerdings nicht zu einem eigenen Treffer.