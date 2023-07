Halle - Fußball-Drittligist Hallescher FC hat Stürmer Henry Jon Crosthwaite vom Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 für die kommende Saison ausgeliehen. Das teilte der HFC am Freitag mit. Der 20 Jahre alte Deutsch-Brite war zuletzt an den FC-Astoria Walldorf verliehen, wo er in 37 Spielen sieben Tore und acht Assists verbuchte.

„Mit Henry freuen wir uns auf einen dribbelstarken, dynamischen Außenstürmer, der uns mit seiner Mentalität bereits im Probetraining überzeugt hat. Wir hoffen, dass er uns mit seinen Qualitäten sofort weiterhelfen kann“, sagte HFC-Sportdirektor Thomas Sobotzik über den 1,75 Meter großen Stürmer, der seine Laufbahn in seiner hessischen Heimat bei der TSG Wieseck begann und 2019 in den Nachwuchsbereich von Darmstadt wechselte.