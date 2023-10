Halle - Als letzter Club hat Titelverteidiger Hallescher FC das Achtelfinale des Landespokals Sachsen-Anhalt erreicht. Der Fußball-Drittligist siegte am Dienstag beim vier Klassen tiefer spielenden MSV Börde mit 6:0 (2:0) durch. Die Partie war nach langen Diskussionen ins Friesenstadion von Sangerhausen verlegt worden, da der Magdeburger Verein keine den Sicherheitsstandards entsprechende Spielstätte gefunden hatte. In der Runde der letzten 16 tritt Halle am 18. November bei Union Sandersdorf an.

Nach der von vielen Schwierigkeiten geprägten Vorbereitung ging auch das Spiel für den MSV völlig anders als gewünscht los. Oliver Wesemeier (1. Minute) überwand den eigenen Torwart per Kopf, der Favorit führte. Besar Halimi (8.) erhöhte wenig später bei seinem ersten Startelf-Einsatz seit seinem Syndesmoseriss für den HFC per Freistoß. Patrick Hasenhüttl (57.), Meris Skenderovic (68.), Tunay Deniz (76.) und Jonas Nietfeld (83.) erhöhten nach dem Seitenwechsel.