Halle/Saale - Nicht einmal drei Wochen nach der Freistellung von Trainer Sreto Ristic hat sich der abstiegsbedrohte Fußball-Drittligist Hallescher FC auch von Sportdirektor Thomas Sobotzik getrennt. Wie der Tabellen-17. am Donnerstag mitteilte, wird die Zusammenarbeit mit dem 49-Jährigen mit sofortiger Wirkung beendet. Vorerst solle Ex-Spieler Toni Lindenhahn als Bindeglied zwischen Trainer, Mannschaft und Vorstand fungieren. „Daneben wird natürlich weiter sondiert, wie und mit wessen Unterstützung die Planungen für die kommende Saison weiterlaufen“, teilte der Club mit.

Der Hallesche FC hatte als Konsequenz aus der sportlichen Misere am Ostermontag Trainer Ristic freigestellt und Stefan Reisinger als Nachfolger verpflichtet. Unter dessen Leitung ist der HFC in zwei Spielen ebenfalls noch sieglos.

Nun musste auch Sobotzik gehen. Der Vorstand habe mit dem Sportdirektor die bisherige Zusammenarbeit sowie die Vorstellungen für die zukünftige Ausrichtung ausgetauscht und sei zu dem Ergebnis gekommen, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden.

„Wichtig ist uns zu der Feststellung, dass wir Thomas Sobotzik nicht als Allein-Verantwortlichen für den sportlichen Verlauf in dieser Saison sehen. Wir als Vorstand haben die Entscheidungen der sportlichen Leitung jeweils mitgetragen, sehen uns da also auch in der Verantwortung“, erklärte Vereinspräsident Jürgen Fox. Sobotzik hatte das Amt am 1. April 2023 angetreten.