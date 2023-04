Halle - Der Hallesche FC hat den Vertrag mit Niklas Kreuzer verlängert. Der 30 Jahre alte Verteidiger bleibt bis zum Ende der Saison 2023/2024 beim abstiegsbedrohten Fußball-Drittligisten. „Niklas Kreuzer gehört zweifellos zu den Eckpfeilern unseres Teams, der seit dem ersten Tag in Halle auf konstant hohem Niveau abliefert und sich zu einer Identifikationsfigur entwickelt hat“, sagte Sportdirektor Thomas Sobotzik am Donnerstag in einer HFC-Mitteilung. Kreuzer war im Sommer 2021 zum HFC gewechselt.

Dagegen wird Elias Löder den HFC nach Auslaufen seines Kontrakts verlassen. Der 23 Jahre alte Offensivspieler erhält beim Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena einen Vertrag bis Sommer 2025. Das teilten die Thüringer am Donnerstag mit. „Ich habe in meiner Zeit in Halle viel gelernt und blicke auf zwei schöne Jahre zurück und möchte mich nun am liebsten nach geschafftem Klassenerhalt und dem Landespokalsieg aus Halle nach Jena verabschieden“, sagte Löder.