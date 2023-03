Halle (dpa) – - Fußball-Drittligist Hallescher FC muss wochenlang auf Kapitän Jonas Nietfeld verzichten. Wie der Club mitteilte, zog sich der Abwehrspieler beim 3:2-Sieg am Samstag beim SV Meppen in der Nachspielzeit einen Außenbandriss im linken Sprunggelenk zu, auch Teile des Innenbandes sind in Mitleidenschaft gezogen worden. Das ergab eine MRT-Untersuchung am Sonntagmorgen. Die Verletzung soll konservativ behandelt werden, wie lang die Ausfallzeit werden wird, ist daher ungewiss.

Nietfeld war nach einem Kopfballduell bei der Landung umgeknickt und musste anschließend in die Kabine transportiert werden. „Diesen Sieg haben wir sehr teuer bezahlt“, hatte Trainer Sreto Ristic bereits unmittelbar nach Abpfiff erklärt.