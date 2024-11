Düsseldorf - Dietmar Hamann sieht das anstehende Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern München als große Chance für die in dieser Saison schon stark kritisierte Dortmunder Mannschaft von Trainer Nuri Sahin. „Sie haben in den letzten beiden Spielen großes Selbstbetrauen gesammelt und jetzt die Chance, die Diskussionen um den Trainer, die Mannschaft und die Mentalität der letzten drei Monate vergessen zu machen“, sagte der Sky-Experte bei einer Presserunde des Pay-TV-Senders in Düsseldorf. Der fünftplatzierte BVB liegt in der Bundesliga vor dem Duell mit dem Spitzenreiter aus München an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) schon zehn Punkte hinter den Bayern.

„Das ist eine Riesenchance, auch für den Trainer, einen großen Schritt nach vorne zu machen“, sagte der frühere deutsche Nationalspieler und Bayern-Profi Hamann mit Blick auf das mit Spannung erwartete Kräftemessen. Der 51-Jährige erklärte zudem: „Er muss zeigen, dass er eine Mannschaft auf Dauer führen kann.“

In der bisher durchwachsenen Saison, in der Dortmund in der Liga zu Hause jedes Spiel gewonnen hat, auswärts aber noch ohne Sieg ist, gab es auch an dem neuen Trainer Sahin schon deutliche Kritik. Zuletzt überzeugte der Revierclub allerdings beim 4:0-Sieg gegen den SC Freiburg und beim 3:0-Erfolg in der Champions League bei Dinamo Zagreb.