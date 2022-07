Einpark-Versuch misslingt: Seniorin kracht mit Auto in Kita-Hauswand

Eine Autofahrerin ist am Dienstag in Hamburg mit ihrem Auto in die Fassade einer Kindertagesstätte gekracht. Laut Polizei wurde niemand ernsthaft verletzt.

Hamburg/dpa - Eine ältere Frau ist in Hamburg-Bergedorf beim Einparken gegen die Hauswand einer Kindertagesstätte gefahren. Ersten Erkenntnissen zufolge ist dabei am Dienstagmittag niemand in dem Gebäude verletzt worden, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte.

Auch die Autofahrerin selbst habe äußerlich einen unverletzten Eindruck gemacht. Die Frau habe bei dem Einpark-Versuch ersten Erkenntnissen zufolge mit ihrem Wagen die Wand durchbrochen. Die Feuerwehr hat den Angaben zufolge einen Experten bestellt, der nun die Statik des Hauses prüfen soll.