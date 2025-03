Hamburg - Nach der mehrstündigen Sperrung wegen des Warnstreiks ist der Elbtunnel nun wieder befahrbar. „Der Elbtunnel ist wieder offen“, sagte eine Sprecherin der Verkehrsleitzentrale in Hamburg am Morgen. Die Strecke sei von Waltershof an nach Norden wieder befahrbar und auch in Richtung Süden könne der Tunnel wieder befahren werden. Die Absperrungen an den Auffahrten werden noch sukzessive abgebaut.

Allerdings bräuchten Auto- und Lastwagenfahrer nun ein bisschen Geduld auf der Strecke. „Es ist stockender Verkehr.“

In der Nacht habe die Sperrung keine Auswirkungen auf den Verkehrsfluss rund um die Sperrung gehabt. „Heute Nacht war gar nichts“, sagte die Sprecherin. Am Morgen kurz vor Ende der Warnstreik-Sperrung habe sich der Verkehr auf der Autobahn bis zum Dreieck Nordwest auf etwa drei Kilometer gestaut.

Wegen des Warnstreiks im öffentlichen Dienst waren alle vier Röhren des Elbtunnels am Donnerstag um 21.00 Uhr komplett gesperrt worden.