Am Montag sind Hunderte Bauern mit ihren Traktoren nach Hamburg gezogen, um zu protestieren. Die meisten fuhren nach der Kundgebung wieder nach Hause. Eine unangemeldete Demonstration im Süden fand jedoch statt - und legte auch am Dienstag den Verkehr lahm.

Hamburg - Nach etwa 24 Stunden haben die Landwirtinnen und Landwirte im Hamburger Hafengebiet südlich der Elbe ihre unangemeldete Demonstration weitgehend aufgelöst und die gesperrten Straßen wieder freigegeben. „Die Protestierenden haben sich gegen 7.30 Uhr selbstständig zu einer längeren Kolonne formiert und sind unter polizeilicher Begleitung in Richtung Landesgrenze gebracht worden“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in Hamburg. Am Morgen hatten noch rund 40 Traktoren die Straße rund um den Finkenwerder Ring blockiert.

„Es ist zu erwarten, dass die Straße in den nächsten Minuten wieder freigegeben wird“, sagte der Sprecher gegen 9.00 Uhr am Morgen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Versammlungsrecht und wegen des Verdachtes der Nötigung.

Die Bäuerinnen und Bauern hatten am Montag im Rahmen einer geplanten und angemeldeten Sternfahrt zum Hamburger Bahnhof-Dammtor zudem spontan die Straßen rund um den Finkenwerder Ring blockiert. Rund 100 Fahrzeuge waren Polizeiangaben zufolge zunächst an der nicht angemeldeten Versammlung südlich der Elbe beteiligt. Trotz mehrerer Kooperationsgespräche blieben die Landwirte auch über Nacht vor Ort und bewegten ihre Traktoren zunächst nicht.

Das hatte sowohl am Montagmorgen und -nachmittag als auch am Dienstagmorgen und -vormittag enorme Auswirkungen auf den Verkehr. Auf der Autobahn 7 lief der Verkehr am Dienstagmorgen auf 14 Kilometern nur stockend, die Bundesstraße 73 war verstopft. Auch alle großen und kleinen Straßen im Bereich Harburg, Heimfeld und Hausbruch waren von der Blockade betroffen. „Der Hamburger Süden ist verkehrsmäßig stark belastet“, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale dazu.

Auslöser der bundesweiten Proteste der Bauern war eine Entscheidung der Bundesregierung, Agrardiesel nicht länger subventionieren und die Kfz-Steuerbefreiung für Landwirtschaftsfahrzeuge beenden zu wollen. Die Pläne wurden inzwischen abgeschwächt: Die Vergünstigungen auf den Agrardiesel sollen schrittweise bis 2026 gestrichen werden, die Kfz-Steuerbefreiung bleibt.