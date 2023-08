Hannover - Außenseiter ThSV Eisenach hat erneut seine Leistungsfähigkeit in der Handball-Bundesliga unter Beweis gestellt. Der Aufsteiger hielt beim TSV Hannover-Burgdorf am Donnerstagabend lange mit, musste sich am Ende aber knapp mit 30:31 (14:14) geschlagen geben. Vor 3934 Fans war Niclas Heitkamp mit sechs Toren erfolgreichster Werfer der Thüringer, die ihren Saisonauftakt noch gewonnen hatten. Bis eine Viertelstunde vor Schluss führte Eisenach sogar, Hannover setzte sich erst in der Schlussphase leicht ab.