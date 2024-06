Berlin - Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat die freie Stelle auf Rechtsaußen mit einem ehemaligen Europameister und Champions-League-Sieger neu besetzt. Nach dem Weggang von Hans Lindberg sowie dem erneuten Verletzungsausfall von Valter Chrintz hat der Vizemeister Tobias Reichmann für die kommende Saison unter Vertrag genommen, wie der Verein am Donnerstag mitteilte. Der 36 Jahre alte Profi wird sich die Position mit dem Färinger Hakun West av Teigum teilen und ist als Siebenmeterschütze vorgesehen.

Damit spielt der gebürtige Berliner erstmals für einen Profiverein seiner Heimatstadt. Für den 106-maligen Nationalspieler und Europameister von 2016 sowie Bronzemedaillengewinner von Rio 2016 sind die Füchse der fünfte Club in der Bundesliga. Zuvor wurde der Außenspieler in seiner Zeit beim THW Kiel von 2009 bis 2012 zweimal Meister und zweimal Champions League-Sieger. Auch mit dem polnischen Spitzenclub KS Kielce gewann er zwischen 2014 und 2017 einmal den europäischen Königsklassen-Titel sowie drei Meisterschaften und drei Pokalsiege.

Zuletzt lief Reichmann für die Rhein-Neckar Löwen auf, die ihn aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr halten konnten. „Ich will meine Erfahrung auf jeden Fall mit den jungen Spielern teilen und so etwas Positives bewirken. Ich weiß, dass ich nicht mehr ewig Handball spielen werde - umso schöner ist es, noch einmal in der Königsklasse spielen zu dürfen“, äußerte Reichmann.