Handball: Kieler Königsklassen-Premiere gegen Elverum

Kiel - Die Handballer des THW Kiel stehen vor einer Premiere. In der Gruppenphase der Champions League kommt es für die Norddeutschen am Mittwoch (20.45 Uhr/DAZN und ServusTV) zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte zu einem Duell mit dem norwegischen Meister Elverum HB. Mit einem Sieg über die Skandinavier wollen die Kieler ihren Anspruch untermauern, als Erster oder Zweiter der Gruppe A direkt das Viertelfinale zu erreichen.

Nach dem 33:23-Derby-Sieg über die SG Flensburg-Handewitt hatte „Zebra“-Coach Filip Jicha seiner Mannschaft einen freien Montag gegönnt. Erst am Dienstag begann die Vorbereitung auf Elverum, das von dem ehemaligen THW-Spieler Börge Lund trainiert wird. „Nach so einem Derbysieg kann es schwerfallen, den Schalter sofort wieder umzulegen“, begründete Jicha die Belohnung.

Während die Kieler im ersten Gruppenspiel mit dem 33:30 über den belarussischen Champion HC Brest ihrer Favoritenrolle gerecht wurden, gelang Elverum beim 27:27 gegen Vardar Skopje aus Nordmazedoniern eine kleine Überraschung. In den Rückraumspielern Harald Reinkind und Sander Sagosen stehen zwei Norweger im THW-Kader, die aber noch nie für Elverum gespielt haben.