Stuttgart - Wenige Tage vor Beginn der Olympischen Spiele haben Deutschlands Handballer ihr nächstes Testspiel trotz einer Schwächephase in der zweiten Halbzeit gewonnen. Nach dem Sieg über Europameister Frankreich bezwang die Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason in Stuttgart auch Außenseiter Ungarn mit 33:29 (20:13). Vor 5.022 Zuschauern war Lukas Mertens mit sechs Toren bester DHB-Werfer. Am Sonntag steigt die Olympia-Generalprobe gegen Japan. Die Asiaten sind dann auch beim Saison-Höhepunkt in Frankreich Deutschlands Gruppengegner.