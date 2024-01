Düsseldorf - Deutschlands Handballer bestreiten ihr Auftaktspiel bei der Heim-EM gegen die Schweiz ohne U21-Weltmeister Nils Lichtlein. Der 21 Jahre alte Rückraumspieler wurde von Bundestrainer Alfred Gislason nicht für das erste Vorrundenduell in der Gruppe A am Mittwochabend in Düsseldorf berücksichtigt.

Die Teams dürfen für jede Partie bei der Endrunde in Deutschland nur 16 Spieler melden. Da das Aufgebot der DHB-Auswahl 17 Spieler umfasst, muss Gislason vor jedem Spiel einen Akteur streichen. Die Entscheidung muss jeweils bis eine Stunde vor dem Anpfiff fallen.