Dieses Missgeschick wird eine 60-Jährige nicht so schnell vergessen: Sie will ihr Garagentor öffnen, währenddessen fährt ihr Wagen ins Wasser.

Einsatz am frühen Sonntagmorgen: Das Auto einer 60-Jährigen ist in einen Fluss gerollt. (Symbolbild)

Seehausen - Das Auto einer 60 Jahre alten Frau ist in Seehausen in einen Fluss gerollt, weil sie vergessen hatte, die Handbremse zu ziehen. Sie sei am frühen Samstagmorgen aus dem Wagen gestiegen und habe das Tor ihrer Einfahrt öffnen wollen, teilte die Polizei mit. Als die Frau merkte, dass sie die Handbremse nicht gezogen hatte, rollte das Auto bereits und fuhr in den Fluss Aland. Die Feuerwehr holte das Fahrzeug aus dem Wasser, bevor es versinken konnte.