Die Kauflaune rund um den Aktionstag Black Friday war aus Sicht des Einzelhandels in Berlin und Brandenburg zunächst mau. Doch am ersten Adventswochenende füllen sich die Innenstädte zunehmend.

Berlin - Nach einem Start mit viel Sonnenschein in das erste Adventswochenende schaut der Handel in Berlin und Brandenburg vorsichtig optimistisch auf das anlaufende Weihnachtsgeschäft. Die Innenstädte bekämen auch dank der Weihnachtsmärkte mehr und mehr Zulauf, sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg (HBB), Wolfgang Kampmeier. Natürlich spiele auch das Wetter dabei eine große Rolle.

Große Erwartungen für verkaufsoffenen Sonntag in Brandenburg

Die Kauflaune rund um den Aktionstag Black Friday sei zunächst verhalten geblieben, sagte Kampmeier. Viele Händler hatten bereits in den Tagen vor Freitag mit Sonderangeboten gelockt. Die Besucherfrequenz habe gegen Ende der Woche in Berlin und Brandenburg zugenommen. Große Erwartungen hegen Händler für den verkaufsoffenen Sonntag am ersten Advent in Brandenburg, wie Kampmeier sagte.

Im vergangenen Jahr hatte der HBB eine durchwachsene Bilanz des Weihnachtsgeschäfts gezogen. Zufrieden waren demnach nur Kaufhäuser und einige Fachhändler. In der Breite des Handels sei der Umsatz des Vorjahres nicht erreicht worden.