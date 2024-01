Potsdam - Auch Handwerksbetriebe in Brandenburg stehen nach Darstellung des Branchenverbandes hinter den Protesten der Landwirte gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Die Handwerkskammern kritisierten am Montag das Agieren der Ampel-Koalition.

„Handwerk und Mittelstand verdienen mehr Wertschätzung und Unterstützung. Durch das Hin und Her der Politik in den vergangenen Wochen und Monaten ist in unseren Betrieben die Zuversicht für die künftige Entwicklung verloren gegangen“, sagte der Präsident des Brandenburgischen Handwerkskammertages, Robert Wüst. „Viele Handwerksbetriebe sind enttäuscht von der aktuellen Politik der Bundesregierung. Vor allem Bäcker oder Fleischer befürchten durch den Wegfall von Subventionen für Landwirte eine Verteuerung der Rohstoffkosten in ihren Betrieben.“

Am Montag blockierten Landwirte mit Traktoren auch in Brandenburg Straßen und Autobahn-Auffahrten. Es kam zu starken Verkehrsstörungen.