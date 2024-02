Nordhausen - Ein Handy ist in einer Wohnung in Nordhausen explodiert. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt. Am Donnerstagabend sei das Handy aus bislang ungeklärten Gründen explodiert, während es aufgeladen worden sei, teilte eine Sprecherin der Polizei am Freitagmorgen mit. Den Angaben zufolge kam es zu einer starken Rauchentwicklung, weswegen auch die Feuerwehr im Einsatz war. In der Wohnung in der Töpferstraße entstand ein geringer Sachschaden. Die Polizei ermittelt.