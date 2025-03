Eine tierisch-kuriose Entdeckung an einem ungewöhnlichen Ort macht im Kyffhäuserkreis gleich mehreren Behörden Arbeit am Wochenende.

Oldisleben - Ein Hängebauchschwein auf einem drei Meter hohen Garagendach hat der Polizei in Nordthüringen einen besonderen Einsatz beschert. Eine Anwohnerin in Oldisleben habe das Tier am Samstagmorgen entdeckt und Alarm geschlagen, teilte die Polizei mit. Feuerwehrleute retteten den Paarhufer vom Dach, nach einer amtsärztlichen Untersuchung wurde er in ein Tierheim gebracht.

Das Tier sei soweit wohl auf gewesen, sagte ein Polizist auf Nachfrage. Das Schwein habe weder eine Marke noch eine Tätowierung, die auf einen möglichen Besitzer schließen ließen.

Wie kam das Tier aufs Dach?

Wie das Schwein aufs Dach gelang, sei nicht klar. Die Polizei geht ersten Ermittlungen zufolge davon aus, dass das Tier von einer bislang unbekannten Person in der Nacht zum Samstag auf das Grundstück der Anwohnerin gebracht und zurückgelassen wurde. Möglicherweise sei das Schwein über eine Art Galerie am Haus eigenständig aufs Dach gelangt.

Hintergrund könne ein Nachbarschaftsstreit sein, nähere Angaben machte die Polizei dazu nicht. Ermittelt werde unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und wegen Hausfriedensbruch.