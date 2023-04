Hannover 96 hat ein Abrutschen in die Abstiegszone verhindert. Nach den vielen Rückschlägen der vergangenen Wochen gewannen die Niedersachsen in Bielefeld.

Hannover 96 atmet auf: „Enorm wichtiger Sieg“ in Bielefeld

Hannovers Fabian Kunze (r) schießt vorbei an Bielefelds Torwart Martin Fraisl ins Tor.

Bielefeld - Aufatmen bei Hannover 96: Nach neun sieglosen Auswärtsspielen am Stück hat Hannover 96 den freien Fall in der 2. Fußball-Bundesliga erst einmal gestoppt. Die Niedersachsen gewannen am Samstag mit 3:1 (2:1) bei Arminia Bielefeld und beendeten damit vorerst auch wieder alle Diskussionen über eine mögliche Ablösung von Trainer Stefan Leitl.

„Es war ein enorm wichtiger Sieg für uns“, sagte der Coach. „Fußball ist ein Ergebnissport und wir haben in den letzten Wochen nicht die Ergebnisse erzielt, die wir wollten. Wir waren und sind aber überzeugt von dem Weg, den wir gehen wollen.“

Matchwinner vor 25.921 Zuschauern war Doppeltorschütze Cedric Teuchert. Nach nur einem Sieg in den vorangegangenen zwölf Spielen kamen die 96er diesmal gleich mit dem ersten Angriff zur 1:0-Führung. Torjäger Teuchert traf nach Vorarbeit von Louis Schaub mit einem sehenswerten Schuss von der Strafraumgrenze (14.).

Angetrieben von den Fans im voll besetzten Stadion erzwang Stürmer-Oldie Klos für die Arminia den Ausgleich im Nachschuss (22.). Mit einem Handelfmeter brachte Teuchert sein Team mit dem 12. Saisontreffer aber erneut in Führung (42.), ehe Schaub mit dem 3:1 für die Entscheidung sorgte (56.). In der Schlussphase sah Hannovers Yannik Lührs noch die Rote Karte (87.).

„Da fällt allen ein Stein vom Herzen“, sagte Teuchert. „Hier in Bielefeld zu bestehen, ist nicht einfach, für Arminia geht es auch um einiges. Daher war es auch ein Sieg des Willens.“