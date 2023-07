Hannover - Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat ein Testspiel gegen den MSV Duisburg mit 3:0 (2:0) gewonnen. Julian Börner (19. Minute), Cedric Teuchert (22.) und Havard Nielsen (51.) schossen am Mittwoch die Tore gegen den Drittliga-Club. Letzter 96-Gegner vor dem Saisonstart in der 2. Bundesliga ist am Samstag im eigenen Stadion der spanische Spitzenclub FC Villarreal.