Hannover - Fußball-Zweitligist Hannover 96 hofft für das Auswärtsspiel bei Darmstadt 98 auf die Rückkehr von Abwehrchef Marcel Halstenberg. „Er wird hoffentlich wieder zur Verfügung stehen“, sagte Trainer André Breitenreiter vor der Partie am Ostersonntag (13.30 Uhr/Sky) bei den Hessen.

Der 33-jährige Halstenberg hatte die vergangenen vier Spiele wegen einer Kapselverletzung, einer Krankheit und einer Entzündung verpasst. Nun hat er die Trainingseinheiten voll absolviert. „Wir benötigen Qualität auf dem Platz“, sagte Breitenreiter über den Defensivspieler, den er als einen der besten Akteure der Liga bezeichnete.

Breitenreiter glaubt an das Potenzial im 96-Team

Trotz der schwachen Leistung in der zweiten Halbzeit beim 1:3 im vergangenen Heimspiel gegen die SV Elversberg vertraut Breitenreiter seinem Team. „Ich glaube an das Potenzial in der Mannschaft“, sagte der Coach des Tabellen-Neunten, der aktuell vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz hat.

Nach dem Elversberg-Spiel sei es „vermessen“, vom Aufstieg zu reden, sagte Breitenreiter. Aber die Liga sei „eng und abgerechnet wird zum Schluss“. Ziel sei es immer gewesen, am Saisonende noch oben mit dabei zu sein.

Gegen den Bundesliga-Absteiger aus Darmstadt gelte es, den Kardinalfehler der vergangenen Partien zu vermeiden. Seine Mannschaft sei zu passiv gewesen, monierte Breitenreiter und ergänzte: „Aus diesem Loch sind wir nicht mehr rausgekommen.“