Hannover 96 spielt aktuell weit oben in der 2. Bundesliga mit. Dabei hat sich eine Stammelf gebildet. Stefan Leitl hat eine klare Botschaft an seinen Kader.

Hannover - Trainer Stefan Leitl hat die Moral des Kaders von Fußball-Zweitligist Hannover 96 gelobt. „Jeder akzeptiert seine Rolle“, sagte der 46-Jährige vor der Partie beim FC Schalke 04 am Samstag (13.00 Uhr/Sky). Die Niedersachsen liefen in den letzten vier Begegnungen - mit Ausnahme des gesperrten Havard Nielsen - mit derselben Startelf auf. „Wir haben jetzt eine Phase, in der sich vielleicht ein Stamm ein bisschen herauskristallisiert hat“, sagte Leitl.

Das seien jedoch „Entscheidungen für das Team und nicht gegen die Spieler. Da sprechen wir mit den Jungs drüber. Jeder weiß aber auch, dass er gebraucht wird“, sagte Leitl. „Das Ego muss in die Hosentasche gepackt werden.“ Gründe für Veränderungen hat Leitl wohl kaum. 96 steht nach zehn Spieltagen auf dem vierten Tabellenplatz. Nur zwei Punkte trennen die Niedersachsen von Tabellenführer FC St. Pauli.

Dennoch hat Leitl eine klare Botschaft an seine Mannschaft: „Wenn wir da ein paar Prozente nachlassen, dann wird auch der Erfolg nicht da sein. Das ist der Appell an die Jungs.“ In Gelsenkirchen werden die Niedersachsen von 5396 Fans begleitet.