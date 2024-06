Hayate Matsuda stieg am vergangenen Sonntag mit der Hannoveraner Reserve in die 3. Liga auf. 96-Sportdirektor Marcus Mann möchte den Weg mit dem U20-Nationalspieler weitergehen.

Hannover - Der japanische U20-Nationalspieler Hayate Matsuda bleibt auch in der kommenden Saison bei Hannover 96. Der niedersächsische Zweitligist teilte am Mittwoch mit, dass das Leihgeschäft mit Matsudas Stammverein Mito HollyHock aus der 2. Liga Japans um ein Jahr verlängert wurde.

Der 20 Jahre alte Abwehrspieler schaffte am vergangenen Sonntag mit der zweiten Mannschaft der Hannoveraner den Aufstieg in die 3. Liga. In der abgelaufenen Saison trainierte Matsuda phasenweise bei den von Stefan Leitl trainierten Profis mit. „Wir wollen den Weg mit ihm weitergehen und gemeinsam schauen, wohin er noch führen kann“, sagte 96-Sportdirektor Marcus Mann am Mittwoch.