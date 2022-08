Hannover 96 verurteilt Fanverhalten

Hannover - Nach den Ausschreitungen beim Auswärtsspiel in Magdeburg hat Hannover 96 das Verhalten von Teilen seiner Anhänger heftig kritisiert. „Hannover 96 distanziert sich klar von Gewalt, vom Gebrauch von Pyrotechnik sowie vom Skandieren feindseliger Fangesänge und dem Zeigen gewaltverherrlichender Banner“, hieß es am Montag in einer Mitteilung des Fußball-Zweitligisten. „Fußball ist nach unserer Auffassung ein Sport für alle, Eltern sollten ihre Kinder bedenkenlos mit ins Stadion nehmen können.“

Die Niedersachsen erwarten nach den Vorfällen in Magdeburg vom Freitag, bei dem Anhänger beider Clubs aufeinander losgegangen waren, erneut eine Geldstrafe durch den Deutschen Fußball-Bund. Schon zuletzt hatte der Club 120.000 Euro zahlen müssen, weil seine Fans bei den Spielen gegen den Karlsruher SC und beim Hamburger SV am Ende der vergangenen Saison Pyrotechnik abgebrannt hatten. „Hannover 96 ist nicht mehr bereit, für diese ausufernden, unnötigen Kosten aufzukommen und behält sich vor, geeignete Maßnahmen zu definieren, um darauf zu reagieren“, teilte der Club mit.

Allerdings sehen die Verantwortlichen auch die Bestrafung durch den DFB kritisch. „Diese Vorgehensweise ist nicht länger zu vertreten“, teilten die Niedersachsen mit, die sich zu der Problematik bereits mit anderen Vereinen ausgetauscht haben.