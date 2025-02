Hannover kann in der Zweiten Liga nicht mehr gewinnen. Auch gegen Paderborn gibt es nur einen Punkt. Eine frühe Führung reicht nicht.

Hannover - Hannover 96 verliert in der 2. Fußball-Bundesliga immer mehr den Anschluss an die Aufstiegsplätze. Das Team von Trainer André Breitenreiter kam gegen den SC Paderborn nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und spielte damit zum fünften Mal in Serie nur remis.

Als Tabellenachter liegt 96 nun schon vier Punkte hinter dem Relegationsplatz zurück. Breitenreiter wartet damit weiter auf seinen ersten Heimsieg mit Hannover. Er hatte in der Winterpause Stefan Leitl abgelöst.

Frühes Tor zu wenig

Hannover erwischte einen perfekten Start und ging bereits in der vierten Minute durch Marcel Halstenberg in Führung. Sechs Minuten später hatte der Ex-Nationalspieler Pech, dass ein Freistoß nur an die Latte klatschte.

Danach wurde Paderborn stärker und hatte Chancen zum Ausgleich. Hannover wurde seinem Ruf als beste Defensive der Liga aber lange gerecht und schien den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Doch dann schlug Joker Adriano Grimaldi eine Minute vor dem Ende doch noch zu und bescherte Paderborn einen verdienten Punkt. In der letzten Minute der Nachspielzeit sah Hannovers Jannik Dehm auch noch Gelb-Rot.