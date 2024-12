Leipzig - Die TSV Hannover-Burgdorf geht als Tabellenvierter der Handball-Bundesliga in der Weltmeisterschafts-Pause. Die Mannschaft von Trainer Christian Prokop setzte sich an dessen alter Wirkungsstätte beim SC DHfK Leipzig mit 32:30 (15:18) durch.

Entscheidender Spieler der Partie war TSV-Torhüter Simon Gade. Der Däne wehrte in der Schlussphase erst einen Strafwurf und dann einen Tempogegenstoß des Leipzigers Lukas Binder ab. Bester Werfer der Hannoveraner war Marius Steinhauser mit sieben Treffern. Für die Gastgeber war Staffan Peter sechsmal erfolgreich.

Rote Karte für Leipzigs Ernst bringt Hannover auf die Siegerstraße

Die Niedersachsen schafften es zunächst nicht, die frühe 4:1-Führung (5. Minute) zu behaupten. Mit einem Doppelschlag von Luka Rogan und Peter in der 12. Minute drehte Leipzig die Partie zum 7:5. Per Siebenmeter erhöhte Binder auf 12:5 für die Gastgeber.

Die zweite Hälfte startete Hannover mit einem 3:0-Lauf zum 18:18 (34.). In der jetzt offenen Partie wechselte die Führung mehrfach hin und her. Steinhauser per Siebenmeter und Vincent Büchner sorgten für das 30:28 (53.) zugunsten der TSV. Leipzig konterte zum 30:30, verlor aber in der 57. Minute Simon Ernst. Der ehemalige Nationalspieler sah nach einem Foul an Uladsislau Kulesch die Rote Karte. Diese Schwächung des Gegners und Gades Paraden machten am Ende den Unterschied aus.