Hannover - Trainer Stefan Leitl spürt bei Hannover 96 auch nach dem 1:6-Debakel in Hamburg weiter das Vertrauen der Clubführung. „Mir geht's gut. Ich bin gesund. Das ist eine Situation, die an uns allen nagt. Trotzdem haben wir intern sehr viel Ruhe. Ich spüre absolute Rückendeckung. Wir haben einen offenen und vertrauensvollen Austausch“, sagte der 45-Jährige am Donnerstag bei seiner Pressekonferenz zum wichtigen Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim (Freitag, 18.30 Uhr/Sky).

Die Niedersachsen haben in der Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga nur eines von zehn Spielen gewonnen. Wie schon vor dem erfolgreichen Heimspiel gegen den SV Sandhausen (3:1) geht es gegen den Tabellendritten Heidenheim womöglich auch um Leitls Job.

Zuletzt stellte sich der Trainer immer wieder vor seine Mannschaft. Vor dem Heidenheim-Spiel nahm er die jedoch in die Pflicht. „Ich übernehme in vielen Dingen Verantwortung“, sagte Leitl. „Die Jungs müssen aber Verantwortung für ihre individuelle Leistung übernehmen.“ Die Spieler sollten nicht für ihn persönlich „Leistung bringen. Sondern für den Staff. Für die Menschen, die hier in Hannover leben. Für die Zuschauer, für die Fans, für den Club. Deswegen erwarte ich eine deutliche Reaktion im Spiel morgen von meinen Jungs. Dass die Jungs bereit sind, an ihr persönliches Limit zu kommen.“

Nach dem sportlichen Absturz der vergangenen Wochen räumte Leitl am Donnerstag aber auch eigene Fehler ein. „Vielleicht war meine Herangehensweise nach den ersten Spielen nach der Winterpause - zu schnell noch einfacher zu spielen, ein bisschen wegzugehen von der eigenen Philosophie - absolut ein Fehler“, sagte der Trainer. „Das habe ich in Fürth nicht gemacht. Da haben wir unseren Stiefel durchgezogen. Jetzt geht es auch darum, seinem Weg treu zu bleiben. Auch überzeugt in die nächsten Spiele hineinzugehen - vor allem in das Spiel morgen. Nur so werden wir uns entwickeln. Nur so werden wir auch Punkte holen.“