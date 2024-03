Berlin - Die Basketballerinnen der TK Hannover Luchse haben durch einen deutlichen Sieg gegen Favorit Alba Berlin das Pokal-Finale erreicht. Beim Pokal-Final-Four in Saarlouis gewann Hannover im zweiten Halbfinale am Samstag deutlich mit 73:46 (26:36) gegen den Bundesliga-Ersten. Gegner im Endspiel am Sonntag sind die Eigner Angels Nördlingen. Die Berlinerinnen treffen im Spiel um Platz drei auf die Gastgeberinnen der Saarlouis Royals.