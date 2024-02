Wegen seines Platzverweises gegen Hansa Rostock fehlt Marcel Halstenberg dem Fußball-Zweitligisten Hannover 96 in zwei Partien. Der Abwehrspieler verpasst so auch das Nordderby beim Hamburger SV.

Hannover - Fußball-Profi Marcel Halstenberg vom Zweitligisten Hannover 96 ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für zwei Spiele gesperrt worden. Das teilte der Club am Dienstag mit. Der 32 Jahre alte Abwehrspieler hatte im Spiel am Sonntag gegen den FC Hansa Rostock (2:1) nach einem Foul die Rote Karte gesehen. 96-Trainer Stefan Leitl muss nun im Nordderby am Freitag (18.30 Uhr/Sky) beim Hamburger SV sowie am 16. Februar im Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth auf Halstenberg verzichten.