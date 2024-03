Zum Abschluss der Hauptrunde im Europapokal gibt es für die TSV Hannover-Burgdorf ein 26:33 in Frankreich. In der Playoff-Runde treffen die Niedersachsen auf den schwedischen Club IK Sävehof.

Nantes - Handball-Bundesligist TSV hat das letzte Hauptrundenspiel in der European League verloren. Beim französischen Vertreter HBC Nantes gab es am Dienstag eine 26:33 (15:13)-Niederlage. Schon vor dem Spiel hatte festgestanden, dass die Niedersachsen die Gruppe 1 auf dem dritten Platz beenden. In der Playoff-Runde am 26. März und 2. April treffen die Hannoveraner nun auf den schwedischen Vertreter IK Sävehof.

Die TSV fand gut in das Spiel. Der Montenegriner Branko Vujovic erzielte mit dem 13:11 (26. Minute) die erste Zwei-Tore-Führung der Gäste. Diesen Vorsprung nahmen Niedersachsen dann auch mit in die Pause. Zu Beginn der zweiten Hälfte spielten dann aber die Gastgeber stark auf. Beim 16:19 (36.) nahm Hannovers Coach Christian Prokop eine Auszeit. „Wir sind gerade naiv“, sagte der 45-Jährige.

Die Niedersachsen fanden fortan kaum noch durch die Abwehr der Franzosen und scheiterten immer wieder an Nantes-Keeper Ivan Pesic. So stand am Ende die vierte Hauptrunden-Niederlage in Serie für die Hannoveraner, bei denen der schwedische Kreisläufer Adam Nyfjäll mit sechs Toren der beste Werfer war.