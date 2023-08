Ystad - Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf haben sich in der Qualifikationsrunde zur European League eine glänzende Ausgangsposition erarbeitet. Die Niedersachsen setzen sich am Samstag im Hinspiel beim schwedischen Vertreter Ystads IF HF mit 33:28 (15:12) durch. Das entscheidende Rückspiel findet am nächsten Samstag in Hannover statt. Bester Werfer der „Recken“ war Marius Steinhauser mit acht Treffern.

Nur zwei Tage nach dem gelungenen Bundesliga-Auftakt beim HC Erlangen (27:25) übernahm die Mannschaft von Trainer Christian Prokop schnell die Initiative. Mitte der ersten Halbzeit führte Hannover mit 9:6 (17.). Nach dem Seitenwechsel wurde der Vorsprung dann kontinuierlich ausgebaut. Ystad, das in der abgelaufenen Saison Platz drei in der schwedischen Meisterschaft belegt hatte, war ohne seinen Routinier Kim Andersson angetreten. Der 41 Jahre alte Ex-Profi des THW Kiel fehlte wegen einer Knöcheloperation.

Sollte die Qualifikation für die Gruppenphase der European League gelingen, würde die TSV Hannover-Burgdorf in der Gruppe B auf Gornik Zabrze aus Polen, AEK Athen aus Griechenland sowie den HC Kriens-Luzern aus der Schweiz treffen.