Berlin - Lieblingssüßigkeit: Hape Kerkeling hat einen Snack am liebsten, wenn er unterwegs ist. „Weiße Schokolade“, sagte er im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin auf die Frage, was er gerne auf Reisen knabbere. „Dafür lasse ich so manch andere Sache stehen.“ Der in Köln lebende Kerkeling (59) leiht im neuen, vierten Teil der Animationsfilmreihe „Kung Fu Panda“ dem Panda Po erneut seine Stimme. Dieser hat - anders als Kerkeling - auf Reisen immer Mandelkekse mit.

„Kung Fu Panda 4“ kommt am 14. März in die Kinos.