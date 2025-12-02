Bereits zum zweiten Mal macht die internationale Harry-Potter-Wanderausstellung in Deutschland halt. Ab dem 19. Dezember können sich diesmal Fans in Dresden verzaubern lassen.

Dresden - Ab dem 19. Dezember ist eine internationale Wanderausstellung über Harry Potter im Dresdner Erlwein Forum zu sehen. Bis zum 3. Mai sollen Besucher dort laut den Veranstaltern hinter die Kulissen des Harry-Potter-Franchise blicken und die „ikonischen Momente, Charaktere, Schauplätze und Tierwesen aus den Filmen und Geschichten“ sehen können, heißt es in einer Mitteilung. Am Mittwoch beginne bereits der Vorverkauf.

Die Szenen aus den vier Häusern der Zauberschule Hogwarts, dem großen Gemeinschaftsraum oder Hagrids Hütte haben laut den Veranstaltern bereits über vier Millionen Menschen gesehen. Auch Kostüme und Requisiten aus der Broadway-Produktion „Harry Potter und das verwunschene Kind“ sollen gezeigt werden.

In Deutschland war die Ausstellung 2024 das erste Mal in München zu sehen. Derzeit finde eine weitere Ausstellung auch in Mailand statt, hieß es von einer Sprecherin.