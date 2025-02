Aue - Auch das zweite Heimspiel mit Trainer Jens Härtel brachte keinen Sieg. Erzgebirge Aue verhinderte dank einer Einzelaktion von Mika Clausen in der 89. Minute wenigstens die Heimniederlage. Beim 1:1 (0:1) gegen Alemannia Aachen zeigten die Sachsen eine schwache Leistung. Daouda Beleme (10. Minute) hatte die Gäste früh in Führung geschossen. Danach passierte nicht viel in der Begegnung. Aue fällt auf Rang elf der Tabelle zurück.

Nach dem 1:2 bei Dynamo Dresden sowie dem torlosen Unentschieden zuvor gegen den VfL Osnabrück wartet Härtel, der seinen Einstand mit 1:2 zum Rückrundenstart bei Hannover 96 II verlor, immer noch auf den ersten Sieg.

Dabei startete Aue ohne den im Training verletzten Erik Majetschak (Muskelprobleme) furios, erarbeitet sich gleich mehrere Chancen. Doch Aachen machte das Tor: Bei einer Ecke von der linken Seite sieht Aues Torwart Martin Männel, der leicht bedrängt wird, nicht gut aus. Seine verunglückte Faustabwehr landet genau vor den Füßen von Beleme, der aus fünf Metern den Ball ins Tor wuchtet.

Aue erarbeitete sich weiter Chancen, ließ aber die Zielstrebigkeit vermissen. Erst eine starke Einzelaktion von Neuzugang Clausen, der sich aus 25 Metern ein Herz nimmt und den Ball ins linke Eck hämmert, rettete den einen Punkt.