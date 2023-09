Nyon - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben für die zweite Runde der Champions League einen harten Gegner zugelost bekommen. Die deutschen Pokalsiegerinnen treffen im Oktober auf den französischen Spitzenclub Paris FC, der in Runde eins den Vorjahres-Halbfinalisten und -Wolfsburg-Gegner WFC Arsenal aus London besiegte. Die Bundesliga-Rivalinnen von Eintracht Frankfurt treffen am 10/11. sowie 18/19. Oktober auf Sparta Prag. Wer sich in den K.o.-Duellen der zweiten Runde durchsetzt, ist für die Gruppenphase der Champions League mit dann 16 Teams qualifiziert.