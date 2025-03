Goslar - Der Harz bereitet sich auf einen Gäste-Andrang zu den recht langen Osterferien vor. Wegen der Feiertage können Familien im Idealfall 17 Tage mit ihren schulpflichtigen Kindern verplanen. Die Region erwartet viele Aktivurlauber zum Wandern und Radeln. Am kommenden Wochenende beginnen in allen Harz-Bundesländern, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Thüringen die Osterferien.

„Der Harz ist zu den Osterfeiertagen bereits gut gebucht“, teilt eine Sprecherin des Harzer Tourismusverbandes mit. Für Kurzentschlossene gebe es in den Ferien vielerorts aber noch freie Unterkünfte. Vor allem Mountainbiker dürften sich auf das Frühjahr freuen. Die Bikeparks in Bodetal und in Sankt Andreasberg etwa haben schon geöffnet.

An diesem Wochenende beginnt auch der Sommerbetrieb am Matthias-Schmidt-Berg in Sankt Andreasberg mit Liften, Sommerrodelbahn und Bikepark. Die Gondel am Wurmberg in Braunlage soll zudem ab dem 5. April wieder unterwegs sein.

Im Sommer sollen noch neue Attraktionen im Harz folgen - zum Beispiel soll das Harzer Bergtheater in Thale nach fünfjährigem Umbau Ende Mai wieder öffnen. In Bad Harzburg soll in den kommenden Jahren zudem eine „Wipfel-Erlebnis-Welt“ in bis zu 26 Metern Höhe entstehen, neben dem schon bestehenden Baumwipfelpad. Dort plant die HarzVenture GmbH etwa einen Abenteuerspielplatz. 2027 soll die neue Attraktion fertig sein.